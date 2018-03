"Brasschaat heeft véél lekkers te bieden" EVENEMENT IN KASTEEL ZET GEMEENTE OP CULINAIRE KAART TOON VERHEIJEN

26 maart 2018

02u31 0 Brasschaat Francis Thys organiseert donderdag in het Kasteel de eerste 'Brasschaat Culinair'. Hij wil de gemeente culinair op de kaart zetten door al het lekkers uit de streek in de kijker te zetten. "Er zijn hier zoveel pareltjes, maar ze zijn nauwelijks bekend. En vergeet onze bieren niet."

Francis en zijn partner verhuisden maar een tweetal jaar geleden van Antwerpen naar Brasschaat en merkten meteen dat de gemeente op culinair vlak wel wat te bieden had. "Maar we zagen en hoorden ook dat niet alle horecazaken het even gemakkelijk hadden. En dan begint het bij mij te borrelen. Dan wil ik iets organiseren", lacht Francis. "Daarom kom ik nu met Brasschaat Culinair op de proppen. Het opzet is duidelijk. Iedereen duidelijk maken dat deze gemeente zoveel lekkers te bieden heeft. Niet alleen wat betreft restaurants en andere eetgelegenheden, maar ook wat betreft streekproducten. Denk maar aan onze bieren D'Oude Caert en Damme Jeanne, of aan delicatessenwinkels zoals Lourdon."





Goodiebag

Deze week donderdag staat de allereerste editie van het festival op het programma in het Kasteel van Brasschaat. Het kasteel wordt ook de volgende jaren de uitvalsbasis. "Voor onze eerste editie gaan we een samenwerking aan met de plaatselijke cateraar J&M Catering", vertelt Francis. "Hij heeft een heel menu samengesteld. Onze bezoekers worden bij het binnenkomen getrakteerd op twee apertiefhapjes van Lourdon en twee plaatselijke bieren. Ook het Wijnhuis zal er met een standje staan. Op het einde van de avond krijgt iedereen een goedgevulde goodiebag mee met daarin opnieuw enkele streekproducten. Onder meer bakkerij Manus maakte iets lekkers voor onze bezoekers."





Markt

In de toekomst wil Francis van Brasschaat Culinair een jaarlijkse traditie maken. "We streven eigenlijk naar een soort van culinaire markt waar restaurants, producenten van streekproducten of lokale delicatessenzaken een standje kunnen plaatsen om hun gerechten of producten te laten proeven", vertelt Francis. "We zouden er dan een heel weekend van willen maken. Maar ook tijdens het jaar zal ik niet stilzitten. Dan is het de bedoeling dat we een aantal zaken in de kijker zetten. Zij werken dan een promotiemenu uit waarop mensen kunnen inschrijven. Op die manier kunnen uitbaters hun zaak nog meer op de kaart zetten."





Inschrijven

Francis heeft ook een website laten maken met alle informatie over het evenement. Op de website komen ook regelmatig nieuwtjes over lokale horecazaken en winkels uit de regio. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor de eerste editie van Brasschaat Culinair. Inschrijven kost 59 euro, drank inbegrepen. Voor meer informatie kan je terecht op de website www.culinair-brasschaat.be of op de Facebookpagina.