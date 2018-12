Brandweer Turnhout redt vos uit illegale klem Agentschap Natuur & Bos start onderzoek Toon Verheijen

06 december 2018

13u00 0 De brandweer van Turnhout heeft donderdagmorgen een vos aangetroffen op een parking van een bedrijf op de industriezone Veedijk. Het dier zal met een pootje gekneld in een klem. Na verzorging door het VOC Neteland is het dier weer vrijgelaten. Het opvangcentrum doet een oproep om alert te blijven.

Het dier liep donderdag met de klem rond de rechter voorpoot rond op de parking. De brandweer kon het dier vangen en bracht het meteen over naar het VOC Neteland in Herenthout. “Dit dier heeft geluk gehad”, vertelt een medewerkster van het VOC. “Hij heeft uit voorzorg een langdurige kuur antibiotica gekregen. Het Agentschap Natuur en Bos is de vos daarna komen ophalen en heeft hem weer vrijgelaten in beschermd natuurgebied. Enkele maanden geleden is er in Noorderwijk in Herentals ook een dier aangetroffen in zo’n klem. Voor dat dier kwam toen alle hulp te laat.”

De klem waarin het dier gekneld zat, is verboden. “Het gaat om een oude stropersklem die al vele jaren is verboden, maar die nog altijd her en der wordt teruggevonden”, zegt het VOC. “Eigenlijk is het levensgevaarlijk. Niet alleen voor de vossen, maar net zo goed voor katten en honden of nog erger: spelende kinderen.”

Het Agentschap Natuur en Bos heeft de stropersklem meegenomen en zal verder onderzoek doen naar de mogelijke plaatser. Voorlopig is niet duidelijk welke afstand de vos heeft afgelegd met de klem aan zijn poot, maar mogelijk gebeurde dat toch in de buurt omdat de verwondingen aan de poot maar oppervlakkig waren.