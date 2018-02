Zwalmvrienden huldigen kampioenen 06 februari 2018

02u31 0

Bij de Opbrakelse kaartersclub De Zwalmvrienden zijn de kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd in de kantine van voetbalclub SK Opbrakel. Freddy Van Hoecke was dit jaar de niet te kloppen kaarter en kreeg de trofee van koning. Noël Ternoot is de eerste prins en Eric Roos de tweede. Agnes Van Maldergem is de koningin van de club. De kaartersverenging telt 24 leden en is actief in café 't Rozenhof bij Marnic Ternoot.





"Op zaterdag 17 februari om 20 uur starten we het nieuwe seizoen en we zouden nog graag een paar kaarters extra hebben", nodigt de lokaalhouder uit.





(DCRB)