Zoon brouwmeester vertelt: verhalen uit de souterrains en bossen van Orval KOEN MOREAU

19 februari 2019

06u31 0 Brakel De mysterieuze omgeving van ‘Orval’ en de belevenissen daar rond, vormen het onderwerp van het boek dat Johan Hosselaer (69) uit Opbrakel schreef over de belevenissen van zijn vader. Daarin vertelt hij uitgebreid over zijn vader Firmin en diens ervaringen als brouwmeester in, en onderweg van en naar, de abdij van Orval.

Over de geschiedenis van Orval - abdij en bier - zijn al tal van werken geschreven. Daaraan iets toevoegen lijkt moeilijk, maar toch is dat net wat Johan Hosselaer met het boek ‘Het verhaal van mijn vader’ doet. “Het leven van mijn vader Firmin, en dus ook dat van de rest van zijn familie, is enorm verweven met de geschiedenis van Orval.” Bij de familie Hosselaer thuis in Erpe, deelgemeente van Erpe-Mere, ademde alles een leven lang Orval uit. “Ons huis werd gebouwd met hout van Orval, mijn ouders werden hier in Erpe in de echt verbonden door de abt van Orval, mijn vader werd verdeler voor Orval en we gingen en gaan jaarlijks langs bij onze spirituele thuis in Orval. Misschien wel de reden waarom ik in tegenstelling tot mijn zonen het drinken van Orval reserveer voor uitzonderlijke momenten ”, lacht Johan.

De link van de familie Hosselaer uit Erpe met Orval kwam er nochtans eerder toevallig. “Na het overlijden van mijn grootvader in 1920 bleef grootmoeder Amandine alleen achter met drie kinderen. Een grootoom zocht voor mijn vader als oudste zoon werk en zo belandde hij in 1931 ruim 230 kilometer verderop in het totaal afgelegen en onherbergzame Orval aan de Franse grens.” Daar was in 1926 gestart met de heropbouw van de in juni 1793 door de troepen van de Franse Revolutie vernielde abdij. “Een vernieling waardoor de gebouwen er zes weken onafgebroken in brand stonden”, weet Johan uit de vertellingen van zijn vader. “En de vooruitziende abt bedacht dat, mede door de aanwezigheid van zuiver water en ondanks de allesbehalve strategische ligging, een brouwerij een goede bron van inkomsten zou zijn.”

Een bijzonder avontuur voor een knaap van amper 18 jaar uit het landelijke Erpe. “De reis van vader van en naar Orval duurde minstens tien uren en bracht hem nog 10 km te voet door donkere afgelegen bossen. De aansluitingen met het openbaar vervoer waren toen veel slechter dan vandaag. Bovendien was van elektriciteit en straatverlichting in die periode en uithoek van het land nog geen sprake. Desondanks kwam mijn vader, ook tijdens de oorlog wanneer de brouwerij in Orval gewoon bleef draaien, geregeld naar huis.”

Dankzij de brouwervaring van Firmin uit Erpe – tot 1920 thuisbasis van vijf brouwerijen - werkte Firmin zich in Orval op. Toen brouwmeester Martin Pappenheimer in 1940 overleed, volgde hij hem op tot brouwmeester van toen reeds erg succesvolle Trappistenbier. Dat bleef hij tot 1951, twee jaar na de geboorte van zijn eerste zoon Johan.

“Toen keerde pa terug naar Erpe en kreeg hij de alleenverkoop van Orval in de helft van Oost-Vlaanderen. We leefden letterlijk van Orval en er werd bij ons thuis over bijna niks anders gesproken dan over het legendarische Trappistenbier waarvan glas en flesje nog steeds identiek zijn zoals bij de start in 1931.” Ging het niet over de verkoop dan vertelde vader Firmin zijn kroost wel uitgebreid over zijn leven en ervaringen uit zijn periode in en rond de abdij. Verhalen die een diepe indruk maakten op zoon Johan als jong kereltje van 6 à 7 jaar.

“Vader kon enorm beklijvend vertellen over zijn tochten van en naar Orval gepaard met ontmoetingen met everzwijnen, bronstige herten, de twee ogen van een uil die hem plots op zijn deken in volle nacht aanstaarden en andere - als kind niet voor te stellen - ervaringen.” De ontdekkingstochten van zijn vader en zijn beschrijvingen daarvan door de kilometerslange souterrains onder de abdij, maakten eveneens indruk. “Het leek me allemaal bijzonder spookachtig.” Ook de avonturen, fratsen, plagerijen en het leven in de abdij waarover zijn vader voortdurend vertelde, is Johan niet vergeten. “Pa maakte er veel plezier met de paters, maar was ook eenzaam. Uit verveling haalde hij een keertje de installatie van de bottelarij uit elkaar, tekende alle onderdelen en monteerde nadien alles netjes terug.”

Zelf traden noch Johan, noch zijn broer of zus in de voetsporen van hun vader. “We gingen allen in een totaal andere branche aan de slag en werden ook wel in de richting geduwd door onze vader”, meent Johan. De vertellende kracht van vader Firmin ging wel over op de kinderen, want minstens Johan kan op een beklijvende manier vertellen over… Orval. “Maar ik werk intussen ook aan totaal andere boeken”, verklapt hij alvast.

Wie meer wil weten over het leven van Firmin Hosselaer - brouwmeester en verdeler van Orval - kan het boek ‘Het verhaal van mijn vader’ bij Johan Hosselaer kopen. Het boek kost 12 euro en kan besteld worden via johanhosselaer@hotmail.com of 0488/14.40.92.