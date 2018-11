Zondag is nieuw overstrominggebied op Verrebeek in Opbrakel te bezoeken Ronny De Coster

30 november 2018

22u25 0 Brakel De provincie Oost-Vlaanderen toont op zondag 2 december het nieuw aangelegd gecontroleerd overstromingsgebied op de Verrebeek in Brakel.

Om schade van overstromingen in het gebied tussen Industrielaan/Sint-Pieterswijk en Oude Blekerijstraat te beperken heeft de Provincie een overstromingsgebied aangelegd op de Verrebeek ter hoogte van de Roensveldstraat.

Een afsluitdijk met regelconstructie laat toe om het water gecontroleerd in het gebied te bergen.

Bij een kopje koffie geeft de provincie zondag ter plaatse uitleg over het project en beantwoordt ze vragen van aanwezigen.

De provincie verduidelijkt ook waarom het belangrijk is dat dit gebied verder ecologisch ontwikkeld wordt. Er zal ook een afvissing van de Verrebeek te volgen zijn?

Deelname is gratis, maar inschrijven is gewenst. Het kan via info@dewaterkant.org of op 053 72 94 21 (De Waterkant).

Laarzen of hoge stapschoenen zijn aangewezen.

Locatie: Industrielaan ter hoogte van nummer 22, via aardeweg en tunnel naar overstromingsgebied, parkeren kan langs Industrielaan of op parking AVEVE.