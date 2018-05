Zestiger sterft samen met zijn twee honden in brand 01 juni 2018

Bij een brand in een huis in de wijk Motte in Vloesberg op de grens met Everbeek is gisterenochtend een man van 62 jaar om het leven gekomen.





Marc De Sutter lag te slapen, toen iets voor acht uur in zijn woning brand uitbrak. De man heeft nog zelf geprobeerd om te ontsnappen, maar de hulpdiensten vonden hem in het huis bij zijn achterdeur. De alleenwonende man is in de brand gestikt. Ook zijn twee honden hebben de brand niet overleefd. Zowel de brandweer van Aat als de brandweerposten van Brakel en Ronse snelden ter plaatse om de brand te bestrijden. Het parket van Doornik stuurde een branddeskundige om de oorzaak en omstandigheden van de dodelijke brand te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen is het vuur vermoedelijk ontstaan door een kortsluiting of overhitting van een contactdoos waarin verschillende stekker zaten. (DCRB)