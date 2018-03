WTC Elst fietst 37ste seizoen in 14 maart 2018

Aan het clublokaal Taverne 't Hoekske in Elst zijn de leden van wielertoeristenclub WTC Elst vertrokken voor hun 37ste wielerjaar. De 45 wielertoeristen rijden in drie verschillende groepen. Het A-team doet tochten van 80 kilometer, terwijl de B's gemiddeld 60 kilometer rijden en de C's na hun zondagse rit 40 à 50 kilometer op de teller hebben. Op 31 maart, de dag vòòr de Ronde van Vlaanderen, organiseert de club haar eetfestijn in zaal Averbo in Michelbeke. Meer info over WTC Elst staat op www.wtc-elst.be.





(DCRB)