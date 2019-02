Wie steekt zaterdag de handen uit de mouwen in natuurgebied ‘t Burreken in Zegelsem? Ronny De Coster

28 februari 2019

08u08 0 Brakel Natuurpunt kern Rondom Burreken steekt volgende zaterdag de handen uit de mouwen in het natuurgebied ’t Burreken in Zegelsem. De natuurvereniging mag alvast rekenen op de hulp van jeugdbeweging Jeho uit Horebeke, maar kan nog meer medewerkers gebruiken.

Het Burreken is een mooi stukje natuur in de Vlaamse Ardennen. Het ligt op grondgebied Schorisse, Zegelsem en Horebeke. Het is natuurgebied is eigendom van Natuurpunt en het zijn vrijwilligers die voor het onderhoud instaan. Het is zelfs een grote toeristische en recreatieve trekpleister, want wandelaars, natuurliefhebbers en mountainbikers weten dit uniek stukje groen te waarderen. Vrijwilligers, georganiseerd in beheerteams en ondersteund door professionele terreinploegen van Natuurpunt onderhouden het natuurgebied ’t Burreken. Ze maaien om gronden interessanter te maken voor orchideeën, knotten wilgen geknot om de steenuil broedholtes te geven en verjongen houtkanten en bossen voor vlinders. Elk jaar organiseert Natuurpunt kern Rondom Burreken verschillende werkdagen in de natuur, waarbij buren, natuurliefhebbers en jeugdverenigingen de handen uit de mouwen steken ten voordele van de natuur. Om jongeren te betrekken bij de natuur en hen het belang ervan te leren kennen nodigt Natuurpunt kern Rondom Burreken elk jaar een of meerdere jeugdverenigingen uit.

Iedereen mag helpen

Op zaterdag 2 maart is de jeugdbeweging JEHO uit Horebeke op bezoek, maar ook andere helpers zijn welkom. Met het snoeihout maken ze takkenwallen waar insecten, kleine zoogdieren en vogels zich kunnen verbergen en nesten maken. Natuurgidsen geven de kinderen een extra woordje uitleg over de natuur rondom hen. Wie zaterdag wil meehelpen, wordt om 9 uur verwacht aan ’t Perreveld ter hoogte van huisnummer 14 in Zegelsem.