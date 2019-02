Werkstraf voor Brakelaar die vulling elektronische sigaret ‘vergeet’ te betalen Lieke D'hondt

25 februari 2019

14u58 0 Brakel W.D.G. (37) uit Brakel moet een werkstraf van 48 uur uitvoeren en een boete van 240 euro betalen. De man stal op 22 december 2018 een vulling voor een elektronische sigaret.

Hij stak het flesje ter waarde van 25 euro in zijn zak, maar nam het er niet uit aan de kassa. “Gewoon vergeten te betalen”, was de uitleg van de man. De rechter oordeelt nu dat een sanctie toch op zijn plaats is. Hij is wel mild: het Openbaar Ministerie had tien maanden cel gevorderd om een streng signaal te geven aan de Brakelaar. De rechter is van oordeel dat een werkstraf van 48 uur en een boete van 240 euro voldoende moeten zijn om de man weer op het rechte pad te krijgen.