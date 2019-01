Werkstraf van 60 uur voor aanval op nieuwe vriend van ex-vriendin LDO

10 januari 2019

14u13 0 Brakel J.H. (26) uit Brakel moet een werkstraf van 60 uur uitvoeren omdat hij de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin heeft aangevallen in jeugdhuis Alfa in Brakel. B.N., die ook betrokken raakte bij het gevecht, moet een werkstraf van 50 uur uitvoeren.

In februari 2017 kwamen de 26-jarige Brakelaar en het slachtoffer elkaar tegen in jeugdhuis Afla. Het slachtoffer had net een nieuwe relatie met de ex-vriendin van J.H., waardoor hij zijn zelfbeheersing verloor. Hij vloog het slachtoffer in de haren en sloeg met een bierflesje op zijn hoofd.

B.N. mengde zich ook in het gevecht, volgens zijn advocaat om de twee uit elkaar te halen. Daarbij belandde zijn duim in het oog van het slachtoffer. “Onopzettelijk”, zei zijn advocaat, maar daar ging de rechter niet mee akkoord. Hij legde beide beklaagden een werkstraf op. J.H. moet 60 uur kosteloos werken voor de gemeenschap, B.N. 50 uur. Ze kregen ook een boete van respectievelijk 800 en 400 euro en ze moeten een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.