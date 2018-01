Wagens botsen 02u51 0

Op het kruispunt van de Leierwaarde met de N8 in de Brakelse deelgemeente Zegelsem zijn gisteren omstreeks 13.45 uur twee wagens op elkaar gebotst. I.C. kwam met zijn Volkswagen Caddy uit Leierwaarde en reed de N8 op. De bestuurder had daarbij geen oog voor het verkeer op de gewestweg. P.D.V., die met haar Toyota Yaris in de richting van Brakel reed, ging nog in de remmen, maar kon een botsing niet meer vermijden. Bij het ongeval raakte P.D.V. gewond aan de pols. Beide voertuigen werden getakeld. Brandweerpost Brakel kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen.





(FEL)