Vrouw zwaar gewond na zwaar ongeval op kruispunt van Rondweg en Gauwstraat Ronny De Coster

14 november 2018

16u39 7 Brakel Op het kruispunt van de Rondweg en de Gauwstraat in Nederbrakel waren deze namiddag twee auto’s betrokken in een vrij zwaar ongeval. Eén chauffeur raakte bij de crash zwaargewond. Beide auto’s zijn total loss.

Een dame uit Roborst wou met haar auto vanuit de Gauwstraat de Rondweg oprijden, maar merkte kennelijk niet of te laat dat een andere wagen kwam aangereden vanuit de richting van het Rond Plein. De bestuurster van die auto raakte bij de klap zwaargewond. Zij is met de Vita-ambulance naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Geraardsbergen gebracht.

Bij de klap die volgde, raakten de twee voertuigen zwaar beschadigd: beide wagens zijn klaar voor de schroothoop. Een team van de brandweerpost Brakel kwam de brokstukken van de betrokken auto’s opruimen. Als gevolg van het ongeval verliep het verkeer over de Rondweg een tijd moeizaam.