Vredegerecht blijft in Geraardsbergen 02u37 0

Het vredegerecht in Geraardsbergen blijft behouden. Op 29 december verscheen in het Staatsblad de hervorming van de gerechtelijke kantons. Geraardsbergen, Ronse en Brakel vormen één gerechtelijk kanton. De zetel van het gerecht is gevestigd in Geraardsbergen. In het justitieplan van Minister Geens (CD&V) werd een hoofdstuk gewijd aan de vredegerechten. De kantons werden hertekend op basis van betere geografische verdeling en werklast. "Deze hertekening van de gerechtelijke kantons is een goede zaak om efficiënter om te gaan met de middelen. Door te besparen op de huur van een gebouw kunnen middelen elders worden ingezet", verduidelijkt minister Geens deze hervormingen. Aan het vredegerecht in Geraardsbergen moeten wel nog enkele werken gebeuren. Tijdens deze renovatie verhuist het vredegerecht tijdelijk naar Brakel.





(FEL)