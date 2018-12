Vrachtwagen verliest lading beton op de Berendries Ronny De Coster

11 december 2018

19u12

Bron: EIgen berichtgeving 0 Brakel Op de Berendries in Michelbeke stond een team van de brandweer dinsdag voor een zware opruimklus. Een vrachtwagen had op de steile helling een vrij aanzienlijke hoeveelheid beton verloren.

In welke omstandigheden dat ladingverlies is gebeurd, is niet duidelijk. Beton en stenen lagen over een grote afstand verspreid. Het schoonmaken van de weg nam een hele tijd in beslag. Al die tijd moest het verkeer omrijden.