Voetganger koning in nieuwe dorpskern SNELHEIDSLIMIET OP MARKT, PARKING ENKEL WAAR AANGEDUID RONNY DE COSTER LIEKE D'HONDT

16 april 2018

02u29 1 Brakel Nu de vernieuwde dorpskern zo goed als klaar is, wijzigt de verkeerssituatie. Op en rond de Markt geldt een snelheidslimiet van twintig kilometer per uur, parkeren kan enkel op aangeduide plaatsen.

Het nieuwe centrum van Nederbrakel is vooral voor voetgangers en fietsers een goede zaak. De gemeente kiest namelijk voor een autoluw centrum en geeft de zone op en rond de Markt het statuut van erf. De snelheid is er beperkt tot twintig kilometer per uur en voetgangers hebben voorrang op auto's, al mogen ze het verkeer niet onnodig hinderen. Parkeren op de Markt, in de Serpentestraat, Hoogstraat en Neerstraat kan alleen nog op de aangeduide vakken. De Markt oprijden kan enkel via de Hoogstraat, verlaten doe je via de Serpentestraat of de bibliotheek richting Tirse. In de nieuwe verkeerssituatie blijft verkeer in twee richtingen mogelijk in de Brusselsestraat, Hoogstraat, Neerstraat, Kasteelstraat en de Vierschaar. In andere straten zoals de Serpentestraat, de Stationsstraat, de Brugstraat en de Wielendaalstraat geldt eenrichtingsverkeer. "Dat zal vooral een aanpassing vergen in de Wielendaalstraat, want daar keert de richting om. Het verkeer kan nu enkel van de Theo Brakelstraat in de richting van de Hoogstraat rijden", verduidelijkt schepen van Openbare Werken Sabine Hoeckman (Open Vld).





Verhoogd politietoezicht

Om de Brakelaars te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie, zal de politie pas vanaf 1 mei boetes uitdelen. Toch is er vanaf vandaag verhoogd toezicht in de dorpskern om bestuurders attent te maken op de nieuwe situatie. "De agenten zullen vooral foutparkeerders aanspreken. Vroeger was het namelijk zo dat veel bestuurders hun auto snel even langs de kant van de weg parkeerden. Dat kunnen we nu niet meer tolereren", vertelt Hoeckman. Wie zich toch op de verkeerde plaats parkeert, riskeert vanaf mei een boete van 110 euro. Parkeren tegen de rijrichting in kost 50 euro, wie geen parkeerschijf zet, moet 25 euro betalen.





Heel wat Brakelaars zijn tevreden nu de dorpskern eindelijk bijna klaar is. "Twee jaar vernieuwingswerken is een lange periode", zegt Tom van café 't Amusement. "Maar ik vind het wel goed dat de Markt zone twintig wordt, want hier lopen vaak kinderen rond." Toch is niet iedereen overtuigd. Laure Meesen vreest dat ze haar auto nergens zal kunnen parkeren. "De parkeerplaatsen op de Markt zijn altijd snel volzet, dus moet je vaak lang rondrijden om een plaats te vinden. Ik denk dat er mensen zullen zijn die hun boodschappen daarom ergens anders gaan doen." Schepen Hoeckman wil dat oplossen door nieuwe parking voor vijftig wagens aan te leggen naast parking Tirse.