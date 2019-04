Vlaanderens Mooiste Wandeltocht trekt zondag door Brakel Ronny De Coster

11 april 2019

19u41 6 Brakel Wandelaars hebben op zondag 14 april afspraak in Brakel. De wandelvereniging Everbeekse Wandeltochten organiseert er “Vlaanderens Mooiste Wandeltocht”.

Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 6, 12, 18 en 25 kilometer. Ze starten in het Go! Atheneum “De Feniks” aan de Kasteelstraat in Nederbrakel.

Inschrijven kan tussen 7 en 15 uur. De deelnameprijs bedraagt 1,50 euro. Wie lid is van de wandelfederatie, betaalt 1,10 euro.

De wandelvereniging Everbeekse Wandeltochten organiseert het evenement in samenwerking met Toerisme Brakel, Toerisme Vlaamse Ardennen en het gemeentebestuur van Brakel.