De politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm voerde in de nacht van dinsdag op woensdag controles uit op verschillende locaties binnen de politiezone.





Van de 68 gecontroleerde bestuurders mochten er 64 een Bob of Bobette-sleutelhanger in ontvangst nemen. Drie chauffeurs hadden te diep in het glas gekeken en één bestuurder bleek onder invloed van verdovende middelen. Daarnaast werden nog 5 inbreuken vastgesteld op de technische eisen van voertuigen. (TVR)