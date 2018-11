Vier beklaagden riskeren 14 maanden cel voor onderscheppen en vervalsen van rusthuisfacturen LDO

29 november 2018

13u50 0 Brakel Vier beklaagden die verschillende facturen van rusthuis Neerhof in Brakel hebben vervalst, riskeren 14 maanden cel. Geen enkele beklaagde kwam zich verdedigen in de correctionele rechtbank in Oudenaarde.

De beklaagden onderschepten de facturen van het rusthuis en vervalsten ze vervolgens. Ze wijzigden het rekeningnummer op de factuur zodat de gestorte bedragen bij hen terecht kwamen zonder dat de bewoners het beseften.“Het geld werd verspreid over vier rekeningen zodat het minder hard zou opvallen”, verduidelijkte de procureur. In de eerste verhoren bleven de beklaagden volhouden dat ze niets te maken hadden met de fraude. “Ze verklaarden alle vier dat ze hun bankkaart waren kwijtgeraakt, maar dat was niet het geval. Het was snel duidelijk dat ze de bankkaarten nog steeds zelf gebruikten.” De procureur vorderde voor alle beklaagden een celstraf van 14 maanden en een boete van 26 euro. De rechter zal een vonnis uitspreken op 10 januari.