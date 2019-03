Video. Marktplein afgesloten nadat arbeider bevangen raakt door chloordampen Ronny De Coster

22 maart 2019

13u54

Bron: Eigen berichtgeving 5 Brakel Bij werkzaamheden op de Marktplein in Nederbrakel is een arbeider bevangen geraakt door chloordampen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

De technicus was aan het werk in een put onder het Marktplein. Daarin bevindt zich een technische installatie die het water van de fonteinen op het plein zuivert. Het was de bedoeling om de fonteinen na de winterperiode weer op te starten.

Chloor en zwavelzuur

“Bij werkzaamheden zijn chloor en zwavelzuur met elkaar in contact gekomen. Daardoor zijn chloordampen ontstaan. Een arbeider raakte erdoor bevangen en kreeg ademhalingsmoeilijkheden. We hebben intussen metingen gedaan, waaruit blijkt dat de atmosfeer in en rond de put gevaarlijk is. Daarom zullen we de technische ruimte verluchten”, zegt Lieven Dieussaert, brandweerluitenant bij de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Politie en brandweer hebben het Marktplein even afgesloten, maar er is geen gevaar voor omwonenden.