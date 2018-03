Verblinde bestuurder knalt tegen vluchtheuvel 01 maart 2018

02u49 0

Een bestuurder uit Brakel is woensdagavond omstreeks 17.30 uur met zijn Fordwagen op een vluchtheuvel geknald in het midden van de bocht van de Oostdorpstraat en Schoolstraat in Mere.





De man, die vanuit het gehucht Ede richting Mere reed, merkte de vluchtheuvel niet op door de laagstaande zon. De klap was enorm. De airbags werden geactiveerd, de voorruit vernield en de wagen liep flink wat schade op aan het motorcompartiment. De chauffeur kwam er vanaf met wat blauwe plekken. Een ploeg van brandweerpost Aalst kwam de olie opruimen. (KMJ)