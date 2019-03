Veel vraagtekens bij arbeidsongeval dat dertiger het leven kost: “De enige zekerheid? Benjamin komt nooit meer terug” Ronny De Coster Mathias Mariën en Frank Eeckhout

25 maart 2019

18u32

Bron: Eigen berichtgeving 1 Brakel Bij een arbeidsongeval in een bedrijf in Brugge is een arbeider uit Zottegem om het leven gekomen. Benjamin van Heghe (30) raakte levensgevaarlijk gewond toen hij aan het werk was in een silo. Hij werd nog gereanimeerd, maar is ter plaatse overleden. De man runde samen met zijn vader in Parike het bedrijf VH Engineering.

Het ongeval is zaterdag rond de middag gebeurd bij het waterzuiveringsbedrijf Aquafin in Brugge. “De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Vast staat, dat de man bezig was met het zandstralen van een silo, toen er iets fout is gelopen”, zegt het parket in Brugge.

Wat er precies is misgelopen, is nog onduidelijk. Mogelijk is er een fout gebeurd bij de aansluiting van gasflessen. Maar dat wil of kan niemand bevestigen.

Een mu-team is nog ter plaatse gesneld om het slachtoffer te reanimeren, maar alle hulp kwam de te laat: de dertiger is op de plaats van het ongeval overleden.

Bedrijf met vader

“We weten eigenlijk nog niets”, zegt Peter van Heghe, de vader van het slachtoffer. Vader en zoon runden in Parike samen het bedrijf VH Engineering, dat actief is in oppervlakte- en slijtagebehandeling van metalen. “Ik ben hier negentien jaar mee bezig en had me samen met Benjamin gespecialiseerd in een heel specifieke branche in de metaalsector. We behandelen onder meer machineonderdelen. Benjamin was heel toegewijd en punctueel in zijn vak: een harde werker. Hij was àlles: mijn enige collega, mijn enige zoon en mijn enig kind. Hoe het hier verder moet zonder hem, dat weet ik op dit moment helemaal niet”, getuigt de zwaar aangeslagen vader.

Grote vriendenkring

Benjamin woonde alleen in Zottegem. “Hij zal niet alleen bij ons, maar ook bij zijn vele vrienden hard gemist worden. Want onze zoon had een grote vriendenkring. Hij stond ook altijd klaar om anderen te helpen. Niks was hem te veel”, vertelt vader Peter.

Nog niet vrijgegeven

De familie weet nog niet waneer ze de uitvaart van de jongeman kan regelen. “Precies omdat er nog onduidelijkheid is over wat er precies is gebeurd, wordt het lichaam nog altijd niet vrijgegeven. Benjamin komt nooit meer terug. Helaas is dat het enige wat we nu met zekerheid weten. De klok kunnen we niet meer terugdraaien. Maar we hopen dat onze zoon toch zo snel mogelijk terug naar Brakel wordt gebracht, zodat we het afscheid kunnen organiseren”, besluit Peter van Heghe.