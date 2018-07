Vandalen steken bromfiets en fiets in de fik 30 juli 2018

Brakel is nog maar eens het slachtoffer geworden van vandalenstreken. Zo werden op de hoek van de Kasteeldreef en Meierij een uitgebrande fiets en een bromfiets aangetroffen. "Het onderzoek is nog aan de gang, maar het is nu al zeker dat er kwaad opzet in het spel is", zegt woordvoerder Delphine Schelpe van politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm. "We hebben voorlopig geen aanwijzing naar de daders." Het is niet de eerste keer dat er in Brakel bromfietsen in brand worden gestoken. Om het vandalisme een halt toe te roepen, vaardigde waarnemend burgemeester Marleen Gyselinck (Open Vld) begin juni een politiereglement uit met meer patrouilles en identiteitscontroles. "Als het nodig blijkt, zullen we nog meer patrouilles op pad sturen en extra identiteitscontroles uitvoeren. Dit moet echt stoppen", aldus Gyselinck. (TVR)