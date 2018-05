Vandalen slaan opnieuw toe MEERDERE AUTO'S BEKRAST EN WEER BUSHOKJE VERNIELD RONNY DE COSTER

22 mei 2018

02u24 0 Brakel Vandalen hebben tijdens het pinksterweekend een spoor van vernieling getrokken in Brakel. Minstens vier auto's zijn beschadigd in Nederbrakel. In Opbrakel werd een bushokje vernield. De gemeente wordt al maanden geteisterd door vandalen.

Cindy Van De Vijver uit de Molenhoekstraat trof haar wagen zaterdagochtend vol krassen aan. "Er is nog amper een plek over die niet beschadigd is. Mijn auto stond vlak voor ons huis, maar dat heeft de daders niet belet zich tussen de wagen en de voorgevel te wurmen om ook die kant te kunnen bekrassen. Dat ze veel lef hadden, is wel het minste wat je kan zeggen", zucht Cindy. "Het zijn geen kleine krasjes, maar diepe groeven. Ze moeten een priem of een schroevendraaier gebruikt hebben, duidelijk met de bedoeling zoveel mogelijk schade te veroorzaken. Ik denk dat er niets ander op zit dan de hele auto te laten herspuiten. De wagen is vijf jaar en niet meer omnium verzekerd, dus gaat dit me duizenden euro's kosten als de daders niet gevonden worden", vreest Cindy.





Loodjesgeweer

Het is niet meer de eerste keer dat vandalen haar treffen. In een ruit van haar woning zitten twee kogelgaten. "Dat is van enkele weken geleden en is ook 's nachts gebeurd. De politie heeft dat raam bekeken en zegt dat die gaten veroorzaakt zijn door loodjes uit een luchtdrukpistool. Het is wel straf dat mensen met zo'n wapen op straat lopen. Ik denk niet dat ze het op mij gemunt hebben. Dit is het werk van hangjongeren die wat spanning missen in hun leven en die op een foute manier zoeken."





In haar straat zijn nog twee andere auto's beschadigd, waaronder die van Stefaan Van Lierde. "Wat bezielt mensen om zoiets te doen? Is dit het werk van jongelui die we hier in de buurt van het Mijnwerkerspad wel vaker zien rondhangen? Gisteren heb ik nog drie snuiters weggejaagd, die langs het wandelpad paarden aan het opjutten waren." In de Beekstraat hebben vandalen de voorruit van een auto stukgeslagen en in Opbrakel werd zondagnacht een bushokje vernield. Van het schuilhuisje aan het kruispunt van de Lijnstraat en de Heidestraat is het glas verbrijzeld. De vernieling van bushokjes in Brakel is al twee jaar aan de gang. Daders zijn nooit betrapt. Volgens de politie gebruiken ze ook daarbij een luchtdrukpistool.





Eerdere vernielingen

Of er een verband is, moet nog blijken, maar de jongste maanden kreeg Brakel met nog meer vandalisme af te rekenen: aan de Rijdtmeersen zijn meermaals vuilnisbakken vernield en belandden containers en een aanhangwagen in de vijver. Aan het Mijnwerkerspad is enkele maanden geleden ook een bromfiets uitgebrand nadat die was gestolen uit de gemeentelijke loods. Zelfs vorige week nog gooiden vandalen ruiten stuk in een fabriek in de Stationsstraat.