Vandalen gaan wild te keer aan Rijdtmeersen 25 januari 2018

Vandalen hebben lelijk huisgehouden in De Rijdtmeersen in Nederbakel.

Op tal van plaatsen zijn zware vuilnisbakken uit de grond gerukt. Afvalcontainers die in de buurt van de gemeentelijke sporthal stonden, zijn in de vijver van het recreatieoord gekieperd. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) reageert onthutst op het vandalisme en kondigt verhoogd toezicht aan.





"Het is al lang niet meer de eerste keer dat hier beschadigingen gebeuren: deze vorm van vandalisme is voor sommigen haast een wekelijkse bezigheid geworden. Wie verantwoordelijk is voor deze baldadigheden, houdt best de geldbeugel bij de hand, want we geven die wel lik op stuk", maakt Devleeschouwer zich sterk. Hij vraagt dat mogelijke getuigen zich melden bij de politie op het telefoonnummer 055/42.60.00 of 101. (DCRB)