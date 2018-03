Vandaag buurtbewonersavond over speelnatuur 07 maart 2018

In de Gemeentelijke Kleuterschool 't Knuffeltje aan de Muiterij in Everbeek organiseren het gemeentebestuur en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) vandaag een buurtbewonersavond. Daar stellen ze de plannen voor om in Everbeek een een groene buurtsite of speelnatuur te ontwikkelen. Start om 19 uur. Meer info bij de gemeentelijke milieudienst: milieu@brakel.be of 055/43.17.60. (DCRB)