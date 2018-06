U13 meisjes Richa Michelbeke kampioen 08 juni 2018

In het gemeentehuis van Brakel zijn het U13-meisjesteam en het bestuur van Volley Richa Michelbeke feestelijk ontvangen. Daar was een goede reden toe: de meisjes hebben het afgelopen seizoen wedstrijd na wedstrijd gewonnen en speelden uiteindelijk kampioen. Trainster Annelies De Naeyer mocht ook even in de schijnwerpers staan: zij speelde vorig jaar zelf nog in de B-ploeg van Volley Richa Michelbeke en is nu de coach van het kampioenenteam.





(DCRB)