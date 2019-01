Twee ritjes met onverzekerde en niet-ingeschreven motorfiets zijn dure grap: 4.000 euro boete en 5 maand rijverbod LDO

02 januari 2019

13u48 0 Brakel Een twintigjarige Brakelaar zal zich het begin van 2019 nog lang herinneren. Hij moest zich al op de tweede dag van het jaar aanbieden in de politierechtbank omdat hij tot twee keer toe rondreed op een onverzekerde en niet-ingeschreven motorfiets.

Op 25 maart 2018 raakte B.D. betrokken bij een ongeval. Hij kwam met zijn motorfiets in aanrijding met een tegenligger en vluchtte daarna te voet weg. Zijn motorfiets was niet ingeschreven en niet verzekerd. Amper een week later, op 1 april 2018 werd de Brakelaar opnieuw betrapt toen hij met zijn motorfiets ging tanken. De motorfiets was nog steeds niet verzekerd of ingeschreven en de man had geen rijbewijs op zak. “Ik was niet van plan om mij op de openbare weg te begeven. Ik wou gaan tanken omdat ik de motorfiets wou verkopen”, legde de man uit in de politierechtbank. De rechter wees hem er op ook dat niet mocht in zijn geval. “Je was beter met een bidon naar het tankstation gegaan”, zei hij.

Voor het ongeval zelf werd de man vrijgesproken omdat het niet duidelijk was wie in de fout ging, maar voor alle andere feiten legde de politierechter wel een straf op. De Brakelaar moet alles samen een effectieve boete van vierduizend euro betalen en een rijverbod van vijf maanden uitzitten.