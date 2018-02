Twee jaar werk aan veilige Ronsesestraat NA 15 JAAR WACHTEN BEGINT HERAANLEG NOG DIT JAAR THOMAS VANDEWALLE

19 februari 2018

02u33 63 Brakel Na ruim 15 jaar wachten wordt dit jaar eindelijk gestart met de heraanleg van de Ronsesestraat (N48), de drukke gewestweg die Brakel met Ronse verbindt. De onteigeningen zijn bijna allemaal rond en Herman De Croo bekwam op zijn beurt het herstel van een missende schakel. Aan de werken hangt een kostprijs van maar liefst 13 miljoen euro.

Over fietspaden aan beide kanten van de Ronsesestraat tussen het Rondplein en de grens met Vloesberg wordt al sinds 2002 gesproken, maar het dossier bleef maar aanslepen. Gevolg is dat het er vandaag de dag voor fietsers nog steeds bijzonder gevaarlijk is. Zij moeten er noodgewongen pal naast de vele auto's en vrachtwagens fietsen, die vaak ook nog eens op het fietspad rijden. "Maar nu is het bijna zover", kondigt mobiliteitsschepen Johan Thomas (sp.a) aan. "Er moesten maar liefst 215 onteigeningen gebeuren en die zijn nu eindelijk zo goed als allemaal rond. Enkel met drie eigenaars zijn we nog niet tot een overeenkomst kunnen komen."





In de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer bleek wel ergens een stukje te ontbreken tussen de aansluiting van de nieuwe weg op het grondgebied Opbrakel en Nederbrakel met de vroegere, bijna 20 jaar geleden gemoderniseerde weg op grondgebied Vloesberg/Flobecq. "Ik had hierover ettelijke contacten met de collega's van de Waalse regering", zegt Brakelaar en minister van staat Herman De Croo (Open Vld). "De Waalse minister van Mobiliteit liet me nu net weten dat het Waalse Gewest eindelijk opbouwende contacten heeft gehad met het Agentschap Wegen en Verkeer, alsook met de gemeenten in kwestie, om een coherente aansluiting te vinden. De N48 zal dus gelukkig gespaard blijven van een soort ontbrekende schakel, die ergens een grensbreuk in het verkeer zou hebben betekend."





Opbrakel

De archeologische onderzoeken zijn intussen al uitgevoerd, waardoor die niet kunnen leiden tot vertraging van de werken. "De voorbereidende werken zullen nog voor of in het slechtste geval onmiddellijk na de zomervakantie starten. Het gaat dan om het verwijderen van hagen of andere obstakels in de voortuinen, zodat de nutsleidingen zonder problemen kunnen worden aangelegd", pikt Thomas terug in. Naast een nieuw wegdek met afgescheiden fietspaden, wordt ook het hele rioleringsnet vernieuwd. Deze werken zullen zo'n 13 miljoen euro kosten, maar zijn volledig ten laste van het Vlaams Gewest. Voor het aanleggen van voetpaden van aan de rotonde tot aan de kerk in Opbrakel betaalt de gemeente 960.000 euro. "Hierdoor wordt Opbrakel eindelijk ontsloten voor de zwakke weggebruiker." De werken zullen in totaal ruim 2 jaar duren.