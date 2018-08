Twee gewonden bij crash op kruispunt 20 augustus 2018

Op het kruispunt van de Gentsestraat en de Lepelstraat in de Brakelse deelgemeente Elst is gisteren een vrij zwaar verkeersongeval gebeurd. De crash gebeurde rond halftien. De chauffeur van een Volvo V40 reed in de Gentstraat vanuit de richting Zwalm en wou links de Lepelstraat links afslaan. Kennelijk merkte hij niet of te laat op, dat er op de Gentstraat een tegenligger was. De bestuurder van die Fiat 500 kon de eerste auto niet meer ontwijken.





Beide chauffeurs zijn naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem gebracht. Een team van de brandweerpost Brakel kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.





(DCRB)