Totaalspektakel van oertijd tot new wave 20 april 2018

02u32 0

De kinderen van de kleuter- en basisschool Het Groene Lilare schitterden in een totaalspektakel van dans, muziek en uitbeelding. 'Geef met tijd, geef me ruimte' was de titel van de show, die ze twee keer opvoerden. "Het spektakel sluit aan bij ons jaarthema", zegt directeur Sabine De Bruycker. "De hele show was opgevat als een reis met een teletijdmachine. Die bracht ons onder meer naar de oertijd, bij de Egyptenaren en de cowboys. Ook de eerste landing op de maan zat in de voorstelling. En we belandden in de donkere jaren tachtig, met onder meer de new wave muziek", zegt De Bruycker.





(DCRB)