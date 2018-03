Totaalspektakel brengt je van de oertijd naar de new wave 23 maart 2018

De kinderen van de kleuter- en basisschool Het Groene Lilare schitteren in een totaalspektakel van dans, muziek en uitbeelding. 'Geef met tijd, geef me ruimte' is de titel van de show, die ze vandaag twee keer opvoeren. "Het spektakel sluit aan bij ons jaarthema", zegt directeur Sabine De Bruycker. "De hele show is opgevat als een reis met een teletijdmachine. Die brengt ons onder meer naar de oertijd, bij de Egyptenaren en de cowboys. En we belanden in de donkere jaren tachtig, met onder meer de newwavemuziek", zegt De Bruycker. De opvoeringen vinden om 14 en om 19 uur plaats in de polyvalente zaal van de school aan de Groenstraat. De show gaat gepaard met een schoolfeest.





Kaarten voor het totaalspektakel kosten 3 euro en zijn te reserveren via 055/42.17.89. (DCRB)