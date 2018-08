Toilet enkel nog met identiteitskaart toegankelijk 14 augustus 2018

Het openbaar toilet op de Rijdtmeersen in Brakel is voortaan enkel nog toegankelijk met de elektronische identiteitskaart. Het gemeentebestuur heeft die maatregel genomen om vandalisme in de toiletten te voorkomen en ook om eventuele daders te kunnen identificeren. De identiteitsgegevens kunnen, omwille van privacy, enkel door een beperkt aantal personen geconsulteerd worden en worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk. (DCRB)