The Circle en andere verfilmingen van boeken gratis te zien in bibliotheek Ronny De Coster

07 februari 2019

14u02 0 Brakel De gemeentelijke bibliotheek toont de komende maanden verschillende films. Het gaat telkens om verhalen van boeken die zijn verfilmd. Eerste in de rij is ‘The Circle’, naar het gelijknamige boek van Dave Eggers.

The Circle staat op vrijdag 15 februari om 20 uur op het programma. Het verhaal draait om Mae Holland, een ambitieuze jonge vrouw die gaat werken voor het internetbedrijf ‘The Circle’, een combinatie van Google, Facebook en Twitter. Wat aanvankelijk een sprookje lijkt, verandert geleidelijk in een kwade droom … of misschien toch niet?

Dit brandend actueel onderwerp over privacy in het internettijdperk werd verfilmd door James Ponsoldt, met Emma Watson en Tom Hanks in de hoofdrol.

De toegang is gratis, maar je moet vooraf wel reserveren door een mail te sturen naar bibliotheek@brakel.be of telefonisch op het nummer 055/42.12.45