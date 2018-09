Tegen verlichtingspaal: bestuurster lichtgewond Ronny De Coster

02 september 2018

16u11

Bron: Eigen berichtgeving 0

Aan Vissegem in de Brakelse deelgemeente Elst is zondag rond 14 uur een auto tegen een verlichtingspaal terecht gekomen. M.P.V. verloor door een onbekende oorzaak de controle over het stuur en week zo van de weg af. Vermoedelijk werd de vrouw onwel.

De brandweerpost van Brakel snelde ter plaatse, omdat eerst leek dat het slachoffer gekneld zat in de wagen. Dat bleek niet het geval te zijn. De dame is met de Vita-ambulance overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis 'Sint-Elisabeth' in Zottegem. Ze heeft bij de klap lichte verwondingen opgelopen. Haar Opel Corsa is vermoedelijk klaar voor de schroothoop.

Technici van Eandis kwamen de aangereden verlichtingspaal vervangen.