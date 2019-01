Sven Nys spreekt op uitnodiging van GO! Atheneum Brakel Wielerimitator Jonathan Bockstael doet het voorprogramma Ronny De Coster

17 januari 2019

19u12 0 Brakel Het GO! Atheneum Brakel haalt Sven Nys naar Brakel. De oud-veldrijder vertelt over zijn carrière, teamwork, motivatie, focus en gedrevenheid. Wielerimitator Jonathan Bockstael doet het voorprogramma.

Sven Nys, “de Kannibaal van Baal”, is een van de beste veldrijders die ons land ooit gekend heeft. Hij behaalde met 291 een recordaantal overwinningen, waaronder twee keer wereldkampioen, negen keer Belgisch kampioen, zeven keer het wereldbeker eindklassement, dertien keer de Superprestige en acht keer de GVA-trofee.

Over motivatie en teamwork

De vele ervaringen die hij opdeed tijdens zijn sportcarrière vormen de basis voor de lezingen “Sven Nys Spreekt” die de oud-renner brengt voor bedrijven, seminaries of speciale gelegenheden. Nys praat over zijn carrière met vooral veel aandacht voor wat hem gemotiveerd heeft. Hoe heeft hij zijn carrière opgebouwd? Welke skills heb je nodig voor een glansrijke carrière? Hoe kan je iets negatiefs omzetten in iets positiefs? Hoe kan sport mensen verbinden met elkaar? Het verhaal van Sven Nys gaat over teamwork, intrinsieke motivatie, focus en gedrevenheid. Hij illustreert zijn verhaal met filmpjes en foto’s.

Wielerimitator Jonathan Bockstael

Wielerimitator Jonathan Bockstael doet het voorprogramma van Nys’ lezing. In een ver verleden is Jonathan eventjes wielrenner geweest, maar te weinig doorzettingsvermogen deed hem bezwijken. Zijn passie en de liefde voor de sport zijn gebleven, maar Bockstaels echte gave blijkt imiteren, en dan vooral wielrenners.

Nys en Bockstael zijn in Brakel te gast op vrijdag 8 februari om 19 uur in de turnzaal van het GO! Ateneum. Er zijn maar 300 plaatsen. Nu al kaarten bestellen, is dus aangeraden. Ze kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via de www.atheneumbrakel.be