Supporters Omloop al op post: "Koud? Dit is mooi koersweer" 24 februari 2018

02u54 0

De koers is in aankomst en heel wat supporters hebben hun positie al ingenomen. Langs de Haaghoek in Zegelsem, waar de renners vandaag tijdens de Omloop drie keer voorbij komen, waren de beste plekjes voor mobilhomes gisteren al allemaal ingenomen. "Als je niet gereserveerd hebt, mag je 't hier wel vergeten", getuigt Annie Deketelaere uit Ruddervoorde. "Wij komen hier elk jaar en spreken met de boer lang vooraf al af wie waar zal staan. "Mijn mobilhome dient alleen om naar koersen te gaan", vertelt ze, terwijl ook haar dochter Kelly en schoonzoon Franky hun kampeerwagen installeren. Dat het koud is, bedenken ze. "Maar in onze wagen lijden we geen kou. En buiten drinken we een koffietje en trekken we een dikke jas aan. We gaan niet klagen. Als 't regent, staan we ook langs de kant te supporteren. Koud en droog, dat is mooi koersweer. En wat zeg je? Greg Van Avermaet favoriet? Philippe Gilbert, dié wint de Omloop. Schrijf dat maar op", gebiedt de West-Vlaamse wielerfan. (DCRB)