Superfan houdt Roman-museum in oude geitenstal 20 maart 2018

02u50 0

Elstenaar Luc Romeyns (67) mag zich dé superfan van brouwerij Roman noemen. Luc nam deel aan een wedstrijd waarbij de brouwerij deelnemers uitdaagde om aan te tonen hoe goed zij met de brouwerij vertrouwd zijn.





Luc moest niet veel moeite doem de jury te overtuigen: bij zijn woning aan 't Klein Kapittel in Elst houdt de zestiger er een klein, maar bijzonder rijkelijk gevuld museum op na.





"Dit is een oude geitenstal die ik heb verbouwd. Het ziet eruit als een cafeetje, maar je kan hier niets komen drinken. Ik ontvang in mijn heiligdom zelfs geen bezoek", benadrukt Luc.





"Het is allemaal begonnen met mijn dochter. Zij begon bierkaartjes te sparen. Terwijl zijn naar school ging, klasseerde ik al die kaartjes", vertelt Luc. De dochter liet haar hobby schieten, maar de papa kreeg de smaak nog meer te pakken. Dertig jaar later staan en hangen in de oude geitenstal honderden attributen die verband houden met de brouwerij: glazen, flessen, kroontjeswippers, email reclameborden, speelkaarten, asbakken, parasols en oude bierpotten. "En 't is allemaal van Roman. Van andere brouwerijen hou ik niets bij", toont Luc.





Lode Roman, de grote baas van de Materse brouwerij, liet bij de Elstenaar tien kratten speciaalbier leveren. "Een fantastische prijs en een flinke aanmoediging om te blijven werken aan mijn collectie", glundert Luc. (DCRB)