Sturen tijdens verval komt man duur te staan 01 maart 2018

02u53 0

De 37-jarige C.D. uit Brakel kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 2.000 euro en drie maanden rijverbod opgelegd nadat hij op 1 juli vorig jaar achter het stuur werd betrapt terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken als gevolg van een vorige veroordeling. "Je rijverbod was nog maar vier dagen in voege en je kon het al niet laten om de wagen te nemen. Lang heb je het rijverbod dus niet gerespecteerd", richtte politierechter Pieter De Meyer zich tot de man. "Ik heb een domme fout gemaakt", antwoordde die met het schaamrood op de wangen. "Het was de verjaardag van mijn broer en zus en ik wou hen een cadeau afgeven. Ik heb mijn lesje nu wel geleerd."





(TVR)