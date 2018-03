Studenten palmen weer gemeentehuis in 31 maart 2018

03u23 0

In navolging van het grote succes van het gezamenlijk blokken afgelopen december en januari, stelt Brakel in de paasvakantie de raadszaal van het gemeentehuis opnieuw ter beschikking van "blokkers".





Op dinsdag 3 april, woensdag 4 april, donderdag 5 april, vrijdag 6 april, maandag 9 april, dinsdag 10 april, woensdag 11 april, donderdag 12 april en vrijdag 13 april zijn de studenten welkom tussen 8 uur en 17.30 uur. Er is wifi en er wordt ook gezorgd voor water en koffie.





Alle geïnteresseerde studenten mogen een mailtje sturen naar sonia.merchiers@brakel.be.





(FEL)