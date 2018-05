Studenten blokken samen en zijn daardoor minder afgeleid 24 mei 2018

Een tiental studenten ging gisteren in op het aanbod van de stad Oudenaarde om niet in hun eentje achter de cursus te gaan zitten, maar samen te studeren in het jeugdhuis Jotie. "Je voelt je mentaal sterker bij dat gevoel dat je er niet alleen voor staat", vindt Céline Demartelaere, terwijl ze haar cursus sociale psychologie in haar hoofd prent. "Het lijkt misschien dat je hier sneller afgeleid bent, maar het is andersom", vindt ook studente handelswetenschappen Hanne Wallays. "Je voelt eigenlijk zo'n beetje een sociale druk: je moet doordoen, want pauzeren, dat doen we samen. Handig is ook, dat je al eens raad kan vragen aan elkaar", bedenkt Hanne.





In Oudenaarde is het "blokhuis" in het Jeugdhuis Jotie aan de Hofstraat elke dag open van 8.30 en 20 uur. In het gemeentehuis van Brakel is de raadzaal als studielokaal ingericht. Studenten zijn daar welkom van 8 tot 17.30 uur, maar op welbepaalde dagen. Meer info op www.brakel.be (DCRB)