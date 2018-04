Sterrenchefs (even) terug naar school HOOFD HOTELKEUKEN STELLA MATUTINA BLIKT TERUG OP BEKENDE GASTEN RONNY DE COSTER

25 april 2018

02u53 0 Brakel Leerlingen van de hotelschool Stella Matutina hebben met de chef-kok van het Brusselse sterrenrestaurant Comme Chez Soi in de kookpotten mogen roeren. De komst van Lionel Rigolet was een mooi afscheidscadeau voor Patrick De Geeter (59), die 42 jaar de hotelkeuken heeft geleid.

Patrick had zijn diploma pas op zak toen hij aan de slag ging in het vermaarde Brusselse restaurant Comme Chez Soi, waar toen drie Michelin-sterren aan de gevel prijkten. "Ik had er al stage gelopen en heb er daarna nog twee jaar gewerkt. De patron wist me binnen te leiden in het al even prestigieuze Maison du Cygne op de Grote Markt. Ik ben nooit vergeten hoeveel kansen en kennis ik daar heb gekregen", blikt de Zottegemnaar terug.





"Het is dus niet toevallig dat ik de huidige patron en de schoonzoon van de toenmalige baas had uitgenodigd om gastchef te zijn voor onze leerlingen", legt Patrick uit. Tijdens zijn 42-jarige loopbaan in de hotelschool nodigde hij geregeld bekende chef-koks uit. "Als we al de Michelin-sterren optellen van de koks die hier zijn geweest, komen we aan 44. Voor de leerlingen is het een hele ervaring om aan het fornuis te staan met iemand naar wie ze opkijken. Soms is dat met knikkende knieën. Zo herinner ik me dat de zenuwen flink strak stonden, toen we een tiental jaar geleden Peter Goossens te gast hadden. Toen was ik zelf toch ook wat gespannen", bekent Patrick.





Helemaal op zijn gemak is de chef-kok van de hotelschool wanneer Jeroen Meus komt koken. "Die is intussen al verschillende keren bij ons geweest. Ik mag zeggen dat wij goede vrienden zijn geworden. Hij legt de lat zeer hoog, maar kan ook verdomd goed overweg met jonge mensen. Da's een topgast."





"Het is met een goed gevoel dat ik terugblik", gaat Patrick verder. " En ik wil dat ook niet scherper stellen dat het is: leerlingen die de opleiding afmaken, zijn jongeren die wél beschikken over discipline, goede manieren en zin voor etiquette. In onze job is dat heel belangrijk. De jongste twaalf jaar had ik de leerlingen van het zevende jaar onder mijn goede. Dat zijn jongens en meisjes die zeer gedreven zijn. Anders volg je geen specialisatiejaar", bedenkt Patrick.





"Ik ben best wel streng, maar heb met mijn leerlingen altijd een goeie band gehad. En ik ben altijd trots om na jaren te horen hoe ze het stellen. Waar ik nog naar uitkijk, is dat één van mijn oud-leerlingen een Michelin-ster haalt. Ik denk dat Jonas en Laurence Haegeman van 'De Vijf Seizoenen' daar niet ver meer af zijn. En zelf ga ik nu thuis allicht meer koken. Mijn vrouw, die onderwijzeres is, moet nog twee jaar werken. Als ze thuiskomt, zal de tafel voortaan gedekt staan", neemt Patrick zich voor.