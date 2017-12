Stella Matutina schenkt 3.500 euro aan De Kleppe 02u52 91 Foto Ronny De Coster

Leerlingen van de eerste graad B-stroom van de Michelbeekse school Stella Matutina hebben wafels gebakken, soep gemaakt en pakjes verkocht met vijf originele en bovendien zelfgemaakte wenskaarten. De actie in het kader van De Warmste Week bracht 3.500 euro op. Dat geld hebben de leerlingen geschonken aan de De Kleppe in Everbeek, een vakantieverblijf voor mensen die fysiek, mentaal, financieel of sociaal kwetsbaar zijn. De overhandiging van de cheque gebeurde tijdens een belevingsdag, waarop de scholieren hebben kennisgemaakt met de werking van De Kleppe.





(DCRB)