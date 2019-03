Stella Matutina pilootschool voor tabakspreventieproject ‘Bullshit Free’ Ronny De Coster

09u51 0 Brakel De Middelbare school Stella Matutina in Michelbeke is één van de pilootscholen die meewerken aan het Bullshit Free-project van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Het Bullshit Free-project is de opvolger van het tabakspreventieprogramma ‘Rookvrije klassen’. Stella Matutina blijft het haar opdracht vinden om te streven naar een rookvrije maatschappij. In bijna alle klassen kwam het thema de voorbije weken aan bod. De leerlingen die creatief aan de slag gingen door een tekening te maken of een leuke slogan te bedenken, ontvingen een prijs.