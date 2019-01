STEFAAN DEVLEESCHOUWER "Meer groen en beter zorg dragen voor elkaar" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Ronny De Coster

09u18 0 Brakel "We moeten onze gemeente groener maken en meer zorg dragen voor inwoners die het moeilijk hebben", zegt Stefaan Devleeschouwer, die aan de slag gaat als burgemeester van Brakel.

"De uitdagingen van het nieuwe gemeentebestuur liggen op het sociale vlak", vindt Devleeschouwer, die na enkele maanden een opgemerkte politieke comeback maakte en als populairste politicus van Brakel uit de verkiezingen kwam.

Armoede detecteren

"Op mijn ronde door de gemeente in de aanloop naar de verkiezingen heb ik mensen ontmoet die me hebben doen beseffen dat we nog meer inspanningen moeten doen om armoede te detecteren en te verhelpen. Dat kan door in alle deelgemeenten 'antennes' in te zetten: mensen die in alle discretie signalen doorgeven", gelooft Devleeschouwer.

De burgemeester van Brakel wil dat zijn gemeente ook nog groener wordt. "Er moeten meer bomen komen. De gemeente heeft daarvoor zelf geen grond ter beschikking, maar kan onder meer met subsidies eigenaars wel aanmoedigen om bomen aan te planten", bedenkt Devleeschouwer. In zijn eigen takenpakket zit ook de post Communicatie. "Ook daar zullen we een tandje bijsteken. De gemeente zal haar communicatie met de burger niet alleen op sociale media, maar ook op de website nog verbeteren", aldus Devleeschouwer. (DCRB)