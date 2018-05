Stefaan Devleeschouwer laat ook schepenambt varen 07 mei 2018

02u29 1 Brakel Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) keert dan toch niet terug als schepen in het Brakelse gemeentebestuur. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt via Facebook. Gevolg van Devleeschouwers beslissing is dat zijn partijgenoot André Flamand terug schepen wordt.

"Na mijn beslissing om als waarnemend burgemeester van Brakel een stap opzij te zetten, heb ik zelf beslist om ook het ambt als schepen naast mij neer te leggen. Deze bewuste beslissingen neem ik samen met mijn gezin dat mij onvoorwaardelijk steunt in deze moeilijke periode", zo liet Devleeschouwer dit weekend in een Facebook-bericht weten.





"In het kader van het onderzoek dat momenteel loopt en dat duidelijkheid moet scheppen en insinuaties de kop moet indrukken, hopen wij de rust te doen wederkeren", motiveert Devleeschouwer zijn beslissing.





Terugkeer van André Flamand

Na zijn stap opzij als burgemeester naar aanleiding van het ongeval half april in Lierde waarbij Devleeschouwer een positieve ademtest had afgelegd, gingen zijn partij en coalitiepartner sp.a ermee akkoord dat hij als schepen de legislatuur zou uitdoen.





Maar in de gemeenteraad vorige week opperde oppositieraadslid Kris Wattez (VD&V) dat het voor Devleeschouwer toch wel lastig zou worden om nog als schepen te functioneren. Daarvan ziet Devleeschouwer nu dus vanaf. Titelvoerend burgemeester Alexander De Croo zegt de beslissing te begrjipen. "Stefaan heeft de voorbije jaren veel betekend voor onze gemeente. Ik wil hem daarvoor uitdrukkelijk bedanken. Maar ik begrijp ook dat hij op dit moment vooral nood heeft aan rust en sereniteit. We willen hem die ook gunnen en respecteren zijn beslissing."





Doordat Devleeschouwer uit het college verdwijnt, keert partijgenoot André Flamand terug als schepen. Hij neemt de bevoegdheden van Marleen Gyselinck over, die burgemeester wordt. De liberaal doet de legislatuur uit als gemeenteraadslid. (DCRB)





