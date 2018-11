Stefaan De Smet schrijft “De tovenaar van halfnegen” Ronny De Coster

18 november 2018

22u58 0 Brakel 21 jaar na zijn verhalenbundel ‘Reigers en andere verhalen’ brengt Brakelaar Stefaan De Smet nog eens een roman uit. ’De tovenaar van half negen’ gaat over de loyale liefde van een zoon voor zijn vader en over het onvermogen om te vergeten. “Het is een universeel verhaal over liefde en verdraagzaamheid en hoe moeilijk die vaak te bereiken zijn omdat herinneringen of vooroordelen in de weg kunnen staan”, zegt auteur Stefaan De Smet.

De roman vertelt het verhaal van Hans Goeminne. Hij groeit op in een typisch dorp op het katholieke, Vlaamse platteland. Hans observeert de wereld met de naïviteit van een kind. Een gebeurtenis die bijna dramatisch afloopt, zorgt ervoor dat de band met zijn vader nog hechter wordt. Geleidelijk ontdekt Hans dat het leven lang niet altijd rozengeur en maneschijn is en dat de dingen zelden zijn wat ze lijken. Als Hans op zijn zeventiende verliefd wordt op Fee, dreigt de verhouding met zijn vader ernstig verstoord te worden. De relatie met Fee zal Hans’ leven door elkaar gooien, want Fee is een merkwaardig meisje. Ze is immers verstandiger dan ze zich voordoet, maar te bijzonder om dat toe te geven”, vertelt de auteur.

Stefaan De Smet schreef het verhaal in de ik-vorm. “Toch is het niet autobiografisch. De verhaallijnen en de personages zijn verzonnen, maar achtergrond waartegen het verhaal zich afspeelt, gebaseerd is op de realiteit. Wie de streek van Brakel en Oudenaarde kent, zal dus bepaalde zaken herkennen, zoals de limonadefabriek”, denkt De Smet.

‘De tovenaar van half negen’ is uitgegeven door de Nederlandse uitgeverij Schrijverspunt. Het 184 pagina’s tellende boek kost 16,95 euro en is te koop bij boekhandel Braeckman in Brakel en de gebruikelijke webwinkels.