Standaard Michelbeke begint aan de weken van de waarheid

Standaard Michelbeke A moet zaterdagavond operatie redding definitief opstarten. SV Zottegem B komt op bezoek. Zottegem haalde twee op 24. Michelbeke sprokkelde de voorbije tien speeldagen geen enkel punt. David Ghys nam het trainersroer over en moet proberen om in het klassement over Sint-Goriks naar de veertiende plaats te wippen.





"Vorige zaterdag zat ik voor het eerst in de dug-out", aldus David Ghys. "Tegenstander SK Zingem was veel te sterk. Nu komen er een aantal wedstrijden waarin we punten moeten pakken. Onder meer zaterdag thuis tegen Zottegem B. Lins Van Den Berge en Elias Larno pakten in Zingem hun derde gele kaart en ontbreken tegen Zottegem. Vorige zaterdag kon ik Zottegem-Velzeke bekijken. Zottegem is een jonge ploeg. In de tweede helft stuikten ze wat in elkaar. Glenn Bert en Glenn Van Cauwenberge trainden dinsdag voor het eerst. Niels De Groote zal pas eind januari terug zijn. Xavier De Naeyer en Filip Claeys zijn nog buiten strijd." (FHN)