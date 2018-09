Speuren met Remue Alain Remue van de Cel Vermiste Personen vertelt Ronny De Coster

05 september 2018

19u46 2 Brakel Commissaris Alain Remue van de cel Vermiste Personen van de federale politie spreekt op donderdag 6 september in de polyvalente zaal (benedenverdieping) van de sporthal De Rijdt in Brakel.

Alain Remue heeft veel successen geboekt en hij kan daar als eerstelijnsgetuige pittig over vertellen. In zijn carrière als hoofd van de federale Cel Vermiste Personen heeft Remue ook tragedies meegemaakt. De spreker vertelt hoe opzoekingen worden georganiseerd, wat de rol van de lokale politiezone is en wat je als burger in sommige gevallen preventief kan doen.

De uiteenzetting 'Speuren met Remue' wordt geïllustreerd aan de hand van waargebeurde feiten.

Aanvang om 19.30 uur.

De toegang is gratis, maar het is wenselijk vooraf een plaatsje te reserveren op het telefoonnummer 055/43.17.64 of met een mail naar adviesraden@brakel.be.