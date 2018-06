Speelplaatsvoetbal... met KDB en Dendoncker! RODE DUIVELS BEZORGEN SINT-AUGUSTINUS ONVERGETELIJKE DAG RONNY DE COSTER

09 juni 2018

02u37 0 Brakel Voetbal is een feest, en wel eentje dat gisteren gevierd werd in de lagere school Sint-Augustinus in Brakel. En neen, dat is niet overdreven. Zeker niet wanneer Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker op de gastenlijst staan. De Rode Duivels namen alle tijd voor foto's, handtekeningen, én - uiteraard - een partijtje voetbal op de speelplaats.

Als heuse helden werden de twee Duivels ontvangen in Brakel: aankomst in een limousine, geëscorteerd door de politie. Aan de school wachtte hen een juichende, in de driekleur getooide menigte kinderen. Ook Alexander De Croo en Marleen Gyselinck - respectievelijk titelvoerend en waarnemend burgemeester - stonden klaar om de voetbalgoden te verwelkomen. Uiteraard mocht ook de rode loper niet ontbreken, geflankeerd door een erehaag van honderden kinderen. Die ging richting het grote podium, waar De Bruyne en Dendoncker een mascotte overhandigd kregen. "We zouden het fantastisch vinden mochten jullie ons beertje meenemen naar het WK in Rusland", klonk het.





Nu, twee topvoetballers naar je school halen, dat doe je niet om ze dan gewoon wat te laten staan. Uiteraard volgde dan ook al snel een potje speelplaatsvoetbal met de sportiefste jongens en meisjes. "Fenomenaal!", aldus juffen Mieke en Silke. "Wij zijn al even onder de indruk als de kinderen - we denken dat heel wat leerlingen zelfs pas later goed zullen beseffen hoe dicht ze bij deze twee sterren gestaan hebben." Maar ook de Duivels genoten zichtbaar. "Zo'n wedstrijdje met de kids is echt plezant", lacht Dendoncker. "Het is ook van mijn eigen schooltijd geleden dat ik nog eens op een speelplaats gevoetbald heb. Waar is de tijd dat we op de koer van de school onze schoenen kapot trapten en dan van mama op onze donder kregen?"





Straffe klasfoto's

En dan was het tijd voor de camera's. Laat ons alvast zeggen dat de klasfoto's van Sint-Augustinus nog nooit zo straf geweest zijn als dit jaar. De Bruyne en Dendoncker namen ruim de tijd om met elke klas te poseren. En opnieuw viel op hoe vlot ze wel niet met de kinderen omgingen. "Dit bezoek is geen opdracht, maar iets wat ik heel graag doe", klonk het bij De Bruyne. "Het is een genot om kinderen bezig te zien en met hen om te gaan. Het doet me veel plezier om te zien hoe enthousiast zij zijn. En bij kinderen weet je zeker: dit is oprecht. Het is ook heel plezant om te zien dat er in deze school zoveel voorbereiding in dit bezoek gekropen is. Die kinderen hier zo blij zien, dat maakt gewoon mijn dag goed."





Creatieve actie

De school had het bezoek van de twee voetbalsterren natuurlijk niet zomaar cadeau gekregen. In maart lanceerden onze Rode Duivels samen met Ketnet en OUFtivi de zogenaamde Duivelse +schoolactie. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken, met als doel Pleegzorg Vlaanderen en Les Familles d'Accueil in de kijker te zetten. Het Sint-Augustinusinstituut had onder meer een gesmaakt videofilmpje gemaakt en schreef een nieuwe tekst voor het volkslied die pleegzorg in de kijker zette. Dat volkslied werd gisteren ook samen met De Bruyne en Dendoncker gebracht.





Bekijk het filmpje op onze website: www.hln.be/kdb