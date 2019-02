Seniorenraad wijst 55-plussers de weg op computer en sociale media Ronny De Coster

05 februari 2019

11u52 0 Brakel De gemeentelijke seniorenraad organiseert in samenwerking met de Brakelse scholen Viso Cor Mariae en GO! Atheneum Brakel een nieuwe reeks computerlessen voor 55-plussers.

De cursussen worden opgedeeld in modules en vinden plaats op maandag- of dinsdagnamiddag. Het aantal deelnemers per module is beperkt tot zestien personen. De cursus bestaat uit vijf modules voor beginners en vijf voor gevorderden. Het is niet verplicht om alle modules te volgen.

De cursus gaat over basiskennis en computer (3 lessen), internet en e-mail (2 lessen), fotobewerking (1 les), sociale media (2 lessen) en iPad, het iOS besturingssysteem) (2 lessen).

De lessen in Viso Cor Mariae starten stipt om 16 uur en eindigen om 18 uur.

De lessen in Go! Atheneum starten stipt om 15.30 uur en eindigen om 17.30 uur.

Deelnemen kost 3 euro per uur. Inschrijven moet vóór 8 februari bij Kimberley Vanlierde, Dienst Toerisme (naast het gemeentehuis), Marktplein 1 in Brakel. Op de gemeentelijke website www.brakel.be staat een inschrijvingsformulier om te downloaden. Meer info: 055/43.17.64.